Fecha y horarios de los cuartos de final de la Copa MX

Agencia

MÉXICO.- Los Cuartos de Final de la Copa MX ya tienen fecha y hora establecidas, pues los tres duelos que ya quedaron definidos se jugarán entre el martes 2 y miércoles 3 de octubre.

El partido Cruz Azul vs Juárez será el encargado de abrir esta fase a las 19:00 horas en el Estadio Azteca, mientras que el Pachuca vs Tigres y León vs Pumas se disputarán en el segundo día a las 19:00 y 21:15 horas, respectivamente.

También te puede interesar: Joven con cáncer es fichado por el Sporting Kansas City

Asimismo, la Copa MX recordó que el partido que quedó pendiente de Monterrey vs Zacatepec, que fue suspendido por las fuertes lluvias, se jugará el martes 2 de octubre.

De ese modo, Querétaro estará en espera de su próximo rival y este último partido de Cuartos de Final se disputará en la próxima Fecha FIFA, entre el 11 y 16 de octubre, pero la fecha exacta estará por confirmarse.

Por otra parte, La Copa informa que “las solicitudes de inconformidad interpuestas por los clubes Tijuana y Necaxa, por las suspensiones de Eryc Leonel Castillo Arroyo y Erik Antonio Lira Méndez, respectivamente, proceden, por lo que ambos jugadores quedan habilitados”.

Con información del portal de noticias Récord