Joven con cáncer es fichado por el Sporting Kansas City

CIUDAD DE MÉXICO.- Un acto ejemplar. Eso es lo que ha hecho el Sporting Kansas City, esto tras haber fichado a Kalen Ricketson, un joven de 18 años que padece osteosarcoma, el cual es un cáncer que afecta los huesos.

Dicho contrato es parte del programa conocido Sporting Wishes of Victory Project, iniciativa que nació en el 2013, misma que atiende a personas con cáncer, publica Milenio.com.

NEWS: #SportingKC to sign 18-year-old Kalen Ricketson through Sporting Wishes. #KickChildhoodCancer 📰 https://t.co/DRGJQBLUu5 pic.twitter.com/ZYnmT1gc1v

El joven Ricketson, quien desafortunadamente perdió un brazo debido a esta enfermedad, fue contratado por un día con el Kansas.

So cool to see my name on @espn ! pic.twitter.com/jFPh2CDOQ6