¡De locura! Así fue el recibimiento de Héctor Herrera en Houston

Héctor Herrera terminó sus vacaciones y ya está en Houston para reportar con Dynamo, equipo de esta ciudad.

El futbolista mexicano hizo el reporte de todo su viaje en redes sociales, primero compartió la foto en un avión con sus hijos y esposa, avisando "Allá vamos".

Horas más tarde compartió su llegada al aeropuerto donde ya lo esperaban los fans del Dynamo.

Mientras que el equipo de la MLS publicó un video donde se observa a los aficionados ovacionando al mediocampista mexicano, incluso un aficionado tuvo la oportunidad de recibir el autógrafo de Herrera en una playera.

En el fondo se observa a más personas cantando y con una gran pancarta donde se leía "HTOWN".

Houston Dynamo midfielder Hector Herrera arrives in Houston to a crowd of fans at the airport. #HoldItDown pic.twitter.com/Px5ZsuJqSP