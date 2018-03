Cancelan competencia de clavados de altura

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El evento que se celebraría este domingo con la participación de 12 de los mejores saltarines del mundo, encabezados por el clavadista mexicano de altura, Jonathan Paredes, quedó aplazado en la Torre Bancomer de Paseo de la Reforma.

Si bien se había confirmado que el evento de clavados de altura desde la Torre de Bancomer ubicada sobre Reforma se realizaría este domingo, un par de horas antes fue cancelado debido a fallas técnicas en el tanque improvisado que fue construido, publicó el portal Medio Tiempo.

Ayer, la fosa presentó fugas de agua que obligaron a los organizadores a no realizar el entrenamiento de los 12 clavadistas para resellar la fosa y evitar cualquier accidente así como el desperdicio de agua. Una vez que controlaron la situación de anunció que el evento seguí en pie.

Sin embargo, las fugas no cesaron y no dieron confianza total para llevar acabo cada una de las rutinas de saltos de los clavadistas, entre ellos el mexicano Jonathan Paredes. Con el fin de no poner en riesgo a los deportistas y espectadores, los organizadores decidieron postergar la fecha que se anunciará en estos días.

Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, anunció que la nueva fecha para el evento es el próximo domingo 18 de marzo.

Mucha gente se había dado cita en el sitio designado para la serie de clavados, lo cual había causado una gran expectación debido a lo novedoso que esto resultaba.

For the first time High Diving is coming to Mexico City!

12 of the best in the world will dive from the BBVA Bancomer tower. (hopefully not from the top)

11th March 12pm local time.

Live stream: https://t.co/W1brc5gyBG#VerticalLimitEvent pic.twitter.com/MwBLQle7vj