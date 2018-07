Kam Chancellor se retira de la NFL, deja los Seahawks

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La 'Legion of Doom' de los Seattle Seahawks se ha quedado oficialmente sin su segundo miembro clave en lo que va del receso de temporada.

De acuerdo al portal ESPN, mediante un comunicado publicado en redes sociales, el profundo Kam Chancellor anunció su retiro de la NFL este domingo, a causa de una lesión de cuello sufrida en noviembre pasado.

El adiós de Chancellor de la liga llega unas semanas después de que el esquinero Richard Sherman --posiblemente el miembro más extrovertido del grupo-- fuera cortado por Seattle. Por si fuera poco, el profundo Earl Thomas se ha visto envuelto en rumores de canje, mientras se halla en una disputa contractual con los Seahawks.

"Dios me ha dado una señal que simplemente no puedo ignorar", escribió Chancellor como parte de su mensaje. "He jugado a pesar de toda clase de golpes y lesiones. Pero esta, simplemente no la puedo ignorar. Cuando los médicos me dijeron qué sucedía, en noviembre, podía sentir mi corazón caerse hasta mi estómago. La rigidez en mi cuello y las imágenes que me mostraron me tenían en uno de los puntos más bajos como hombre, porque el fútbol americano es lo único que conocía ¿, aparte de servir al Señor.

"Alejarse del juego por elección es una cosa, alejarse del juego por riesgo de parálisis es otra cosa", escribió el profundo.

El head coach Pete Carroll ya había advertido en enero pasado la posibilidad de que Chancellor no volviera a jugar debido a la naturaleza de su lesión.

Una de las jugadas más cónicas de Chancellor.

"Será muy difícil para ellos regresar y volver a jugar", explicó Carroll en su aparición semanal en radio por 710 ESPN Seattle el pasado 3 de enero, refiriéndose a Chancellor y al liniero defensivo Cliff Avril, quien fuera cortado por el club en mayo.

En su carrera de ocho temporadas --todas con los Seahawks luego de ser reclutado en la quinta ronda del draft del 2010, procedente de Virginia Tech-- Chancellor fue elegido en cuatro ocasiones al Pro Bowl. Junto a Sherman y Thomas, se convirtió en una de las piezas más importantes de una defensiva de época que fue fundamental en la conquista del Super Bowl XLVIII, y que se quedó a una jugada de repetir en la temporada siguiente.