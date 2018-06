Earl Thomas se retira de minicampamento de los Seahawks

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El safety Earl Thomas de Seattle Seahawks se niega a participar en el mini campamento de preparación del equipo hasta obtener una mejora en su contrato.

El nuevo líder de la legión del boom dejó clara su postura rehusándose a asistir a los entrenamientos hasta que se resuelva su situación contractual luego de ocho temporadas con el equipo donde tuvo un desempeño sobresaliente, publicó el portal MedioTiempo.

“Quiero tener certeza con respecto a los próximos años de mi carrera, continuaré trabajando para aportar al equipo y darnos una mejor oportunidad de ganar, espero que mis compañeros de equipo lo entiendan”, se lee en un texto publicado por el jugador de 29 años en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el coach de los Seahawks, Pete Carroll, confía que Thomas se presente a los mini campamentos del equipo, pues el coach señaló que son de carácter obligatorio para todo el equipo.

Earl Thomas, es uno de los mejores defensivos de la NFL cosechando un anillo de Super Bowl con Seattle en 2014 creando la Legión del Boom, una de las facciones defensivas más temidas de la liga a lado de Kam Chancellor y Richard Sherman.

La directiva de los Halcones Marinos aún no se pronuncia al respecto sobre las palabras del defensivo elegido tres veces para el Pro Bowl, pero por la reciente baja de Richard Sherman que se fue a los 49’s de San Francisco, no estarán dispuestos a perder a otro de sus pilares defensivos.

