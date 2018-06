Muere famoso jugador retirado de la NFL

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El retirado receptor Dwight Clark, quien fue parte de los 49’s en los 80, falleció ayer a los 61 años. Su esposa realizó el anuncio a través de la cuenta oficial de Twitter del jugador. Clark también laboró como ejecutivo de los 49's antes de ser contratado como gerente general de los Browns.

De acuerdo con excelsior.com, quien fue seleccionado en dos ocasiones al Tazón de los Profesionales, sufría de esclerosis lateral amiotrófica, padecimiento también conocido como la enfermedad de Lou Gehrig, la cual le fue diagnosticada el 19 de marzo del año pasado.

Clark es recordado por una de las jugadas más famosas en la historia de los 49’s conocida como The Catch (La Atrapada), que fue un pase de anotación de Joe Montana en los últimos segundos del Juego de Campeonato de la NFC ante los Vaqueros de Dallas en 1981.

El pase de seis yardas llevó a San Francisco a la victoria 28-27 y la postre a su primer título de Super Bowl ante los Bengalíes, con lo que comenzó la dinastía de los ‘Niners’ esa década.

Watching "The Catch" on repeat tonight.



Your legacy lives on forever, @DwightC87. pic.twitter.com/h04nlhcBXc