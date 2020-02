Deportes que se han visto afectados por el coronavirus

MÉXICO.- La decisión de posponer el Gran Premio de China en el calendario de la Fórmula Uno es el último evento deportivo que se vio afectado por la crisis sanitaria del coronavirus.



Una gran cantidad de torneos de varios deportes han sido reprogramados o incluso cancelados por el virus que azota al país asiático desde diciembre.



En el futbol, fueron pospuestos los juegos de Champions League Asiática hasta mayo, con clubes participantes como Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua y Shanghai SIPG.



Un cuadrangular femenil de clasificación olímpica entre China, Australia, Taiwan y Tailandia fue reubicado de Wuhan a Australia.



Además, la Asociación China de Futbol pospuso los juegos en todos los niveles.



En otros deportes, los Campeonatos Mundiales de Atletismo Bajo Techi, que se llevarían a cabo del 13 al 15 de marzo en Nanjing, fueron reprogramados hasta el otro año.



La Federación Internacional de Tenis movió la actividad del Grupo l de la Fed Cup Asia/Oceania, donde participan China, Taiwan, Indonesia, Corea del Sur y Uzbekistán, de Dongguan a Nur-Sultan en Kazajistán.



En el golf, la LPGA canceló el torneo en Hainan, una isla china al sureste.



La Fórmula E, que este fin de semana se correra en la Ciudad de México, tampoco podrá hacer su aparición este año pese a estar programada para el 21 de marzo en Sanya.



Por último, algunos eventos de clasificación a los Juegos Olímpicos también han sido pospuestos.



Aunque en Japón, sede de los próximos JO, todavía no confirman ningún caso de coronavirus, la tensión crece al paso de los días y, pese a que los organizadores confían en que el magno evento no será afectado, la posibilidad de una reprogramación no está lejana.