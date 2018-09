América siempre es favorito: Oribe Peralta

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Oribe Peralta, desde hace un buen rato las Águilas del América suelen ser favoritas cuando se enfrentan ante las Chivas Rayadas en el Clásico Nacional. Y es que, según el ariete, los azulcremas siempre salen con el cuchillo entre los dientes en aras de llevarse la victoria.

De acuerdo a SDP Noticias, el ‘Cepillo’ dijo en la conferencia de prensa previa al esperado choque de la Jornada 11 del Apertura 2018, que “en los últimos tiempos América siempre ha sido favorito y así ha sido porque América busca los partidos y los resultados y sale a ganar”.

Asimismo, Peralta explicó que el Súper Clásico es uno de los partidos que más le gusta disputar desde que llegó al Nido. Además, le mandó un mensaje al técnico de Chivas, José Cardozo, quien a mitad de semana afirmó que los de Coapa arribarían a la esperada cita con más presión luego de haber caído en Copa MX.

“Para mí siempre han sido importantes cada uno de los partidos con América, pero sin duda uno de los más que disfruto es jugar contra Chivas, que sigue siendo un Clásico importante así como lo es ante Pumas.

“Chivas como venga es su problema y hay que enfocarnos en lo nuestro y si vienen con jóvenes o mayores, es problema de ellos… lo que el señor diga (Cardozo) no me importa, porque al fin no juega”, sentenció.

Aficionados piden la salida del 'Piojo' Herrera del América

El América quedó eliminado de la Copa MX y muchos aficionados ya no quieren a Miguel Herrera como técnico del equipo.

Se había ganado el cariño de la afición tras su último título, sin embargo su regreso no ha sido lo esperado, por lo que sus seguidores le han dado la espalda, informó Vanguardia MX.

El equipo sigue en la segunda posición en el Apertura 2018, pero su fútbol no termina por convencer.