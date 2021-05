‘El Canelo’ podría acabar con la carrera de Saunders

Diego Martínez

MÉXICO.- Un duro golpe en la carrera de Billy Joe Saunders, las fracturas que sufrió a consecuencia de su pelea con Saúl Álvarez, que ponen en riesgo su carrera. Él quiere volver, pero no será fácil.

El boxeador inglés salió bien de la cirugía a la que fue sometió después de sufrir múltiples fracturas del hueso orbital del ojo derecho, producto de un golpe que le conectó el "Canelo" la noche del sábado y donde el tricolor se llevó el triunfo por nocaut técnico pues el rival ya no salió para el noveno asalto.

"Gracias a todos por el mensaje, tuve fractura del hueso orbital y el hueso de la mejilla rota en tres partes. Todo salió bien en la operación y a veces ganas y otras pierdes, no me sentí fuera de mi liga pero me conectaron un buen golpe y no pude ver. Regresaré, bendiciones", expresó el inglés en redes.