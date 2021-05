¿Miedo? Pelea del "Canelo" Álvarez vs Billy Joe Saunders podría cancelarse

Luce improbable que se cancele, pero -por ahora- la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez (55-1-2, 37 KO's) y Billy Joe Saunders (30-0,14 KO's) del sábado parece tambalearse.

Este martes, ambos púgiles debían verse por primera vez en un cara a cara a efectuarse en el estadio AT&T, sede del evento, pero el británico no asistió.

No está de acuerdo con el tamaño del ring para el combate en el que expondrá el cetro supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); el "Canelo" posee los del Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial (AMB).

"Hay sólo dos pequeñas cosas, y una -al decir pequeñas- es el ring. Lo dejo para mi equipo, pero no tienes un estadio de 70 mil personas y bailas en un ring de 4.8, 5.4 o 6 metros cuadrados", aseguró el británico, al medio "Behind the Gloves".