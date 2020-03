El Gran Premio de Qatar de motociclismo fue cancelado por coronavirus

DOHA.— Los organizadores cancelaron las dos primeras carreras de MotoGP en la temporada, en Qatar y Tailandia, en medio de las restricciones de viajes por el brote del nuevo coronavirus.

Estaba previsto que la temporada comenzara el próximo domingo en el Circuito Internacional Losail, de Doha.

"La FIM (Federación Internacional de Motociclismo), la IRTA (Asociación Internacional de Equipos de Carreras) y (la empresa) Dorna lamentan anunciar la cancelación de las sesiones de la categoría MotoGP en el Gran Premio de Qatar, incluyendo la carrera", informaron los organizadores mediante un comunicado emitido el domingo. "El brote actual de coronavirus ha derivado en que se implementen restricciones de viaje a Qatar, que afectan a los pasajeros de Italia y otros países".

Se han registrado 34 decesos por la enfermedad Covid-19 en Italia, donde más de 1,100 personas han dado positivo del coronavirus.

Todos los pasajeros que llegan a Doha en vuelos directos desde Italia o que han estado en el país europeo en las últimas dos semanas, serán puestos en cuarentena por un periodo mínimo de 14 días.

"Está claro que Italia desempeña un papel vital en el campeonato y en la categoría de Moto GP, dentro y fuera de la pista. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de cancelar la competencia de la clase principal", indicó el comunicado.

El italiano Andrea Dovizioso ganó el Gran Premio de Qatar el año pasado.

Las carreras de las categorías Moto2 y Moto3 se llevarán a cabo, dado que los equipos y competidores estaban ya en Qatar para la prueba oficial de tres días en el circuito.

