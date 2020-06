El Tri en México 70, entre lo trágico y lo cómico

Ciudad de México.- La comedia y la tragedia han convivido con la Selección Mexicana en Copas del Mundo: 1970 no fue la excepción.

El famoso 'hubiera'

Si Alberto Onofre no se hubiera cambiado los zapatos de seis tacos a tan solo cinco minutos de acabar el último interescuadras previo al Mundial. Si no hubiera llovido. Si Juan Manuel Alejandrez no se hubiera cruzado en su camino... La del Tri es la historia de los "hubieras". Una fractura de tibia y peroné dejó fuera del torneo (a 4 días del debut) al mejor jugador mexicano, al clásico 10. Tardó dos años en su rehabilitación. Aquella tarde del 27 de mayo también se quebró la esperanza de México.

Repudio en el Azteca

En 1970 la figura presidencial aún parecía intocable. Parecía, porque el entonces Mandatario Federal Gustavo Díaz Ordaz recibió un abucheo monumental. Habían pasado dos años del día que aún no se olvida, de aquel 2 de octubre en el que las fuerzas federales abrieron fuego contra los estudiantes en la masacre de Tlatelolco.

México no perdonó a su Presidente mientras éste pronunciaba el discurso con el que inauguraba formalmente la novena Copa del Mundo de la FIFA.

Salen del Azteca

México y la URSS terminaron empatados en puntos y en diferencia de goles, pero los soviéticos marcaron un tanto más y por eso se quedaron en el Estadio Azteca para los Cuartos de Final, mientras que el Tri emigró a la Bombonera de Toluca para enfrentar a Italia.

De poder jugar en el nuevo Estadio Azteca, ante 100 mil espectadores, a uno que apenas podía albergar a una quinta parte y que era más cómodo para el rival Tricolor.

Le 'llovió' al Tri

México arrancó con el pie derecho, un gol de José Luis "La Calaca" González, hasta que el árbitro no le hizo caso a su juez de línea, que levantó la bandera para señalar una falta en el gol del empate, autogol en realidad de Javier "Kalimán" Guzmán. Fue tal el coraje del auxiliar técnico Raúl Cárdenas que hasta tuvo un encontronazo con el jugador italiano Gigi Riva, pero el daño ya estaba hecho.

Culparon a Calderón

Nacho Calderón era el gran portero de la época. Digno sucesor de la "Tota" Carbajal. Popular por sus glorias con las Chivas. Un guardameta sólido bajo el marco, pero el 14 de junio de 1970 los italianos jugaron tiro a gol con él. La prensa lo acribilló. Quienes recuerdan ese partido lo señalan como el culpable. Se dice que quiso culpar a los defensas de los cuatro goles recibidos.

Lo cierto es que en todos los tantos pudo haber hecho más, tan solo por sus antecedentes.