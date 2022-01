Embajada de México en Qatar exige un Mundial sin chistes

El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, se espera que poco más de 70 mil mexicanos viajen al primer país árabe que será sede del máximo evento de la FIFA. Desde hace un par de años, la embajada de México en territorio qatarí se ha preparado para ese momento, para el que el principal mensaje es el de respeto a una cultura muy distinta a la de nuestro país.

Graciela Gómez, embajadora de México en Qatar, quien junto con su equipo de trabajo tiene tiempo en conexión con la Federación Mexicana de Futbol, grupos de aficionados y agencias oficiales para prepararse de cara a un evento que sabe los hará estar en la mira de todo el mundo.

"Va a ser una experiencia única, porque este es un destino poco visitado por los mexicanos y mi recomendación básica es que vengamos con ojos de curiosidad, pero también con ojos de respeto, para entender que aquí hay usos y costumbres que son distintas a las de nuestro país", comentó la embajadora.

Aunque entiende que a los mexicanos se les ha catalogado como los principales "animadores en los Mundiales", también es consciente de que ha habido incidentes nada buenos en otras Copas del Mundo con seguidores tricolores, como cuando un seguidor mexicano apagó la Flama Eterna en Francia 1998, o cuando en Sudáfrica 2010 le colocaron un sombrero de charro a una estatua de Nelson Mandela.

"Sé que una cosa que nos caracteriza es nuestro sentido del humor, pero acá no es chistoso si se cometiera una falta de respeto"…, apunta tajante. "En el mundo musulmán, muchos símbolos o referentes culturales religiosos y de valores los vamos a tener en el entorno. Simplemente sentido común y se deben respetar".

Qatar is ready to welcome you, with kindness 🤝#SeeYouInQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/T8427u3lKw