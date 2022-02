Estamos con ganas de hacer un buen partido: "Tata" Martino se aferra a México:

Pase lo que pase contra Panamá, este miércoles en el Estadio Azteca, Gerardo Martino aseguró que no piensa renunciar al puesto de director técnico de la Selección Nacional Mexicana. El Tricolor, tercer lugar en el octagonal rumbo a Qatar 2022, se metería en graves problemas si no le gana a los canaleros, que son cuartos, un punto abajo.

Y no, el Tata no pretende dar un paso al costado. "Estamos concentrados, con ganas de hacer un buen partido. Es el único pensamiento que me ocupa en estos momentos", dijo, cuando se le hizo la pregunta sobre su futuro en el cargo.

Aseguró que ni Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ni Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF, le han puesto un ultimátum: "Las mismas charlas de los pasados combos FIFA, las tengo ahora. Con el presidente, Nacho [Hierro, director deportivo] y Gerardo".

No hay advertencias: "A estas alturas del juego, y con la edad que tenemos todos, no las hay, no es un colegio. Vamos al juego con la mayor de las ilusiones".

🗣 🇲🇽

El Profe Martino habló sobre nuestro rival de esta noche en la cancha del Azteca. ⚽️#LaFrase es presentada por @izzi_mx. #ApoyoIncondicional pic.twitter.com/zcrAu3oNh9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 2, 2022

Martino se dice satisfecho de su paso, pese a los malos resultados obtenidos en los últimos meses: "Hemos tenido una mejor primera parte, respecto a los tres años que llevamos. A finales del año pasado es cuando se comienza a decaer, y eso nos ha costado; no al inicio, porque en septiembre y octubre hicimos buenas puntuaciones, pero en noviembre perdimos juegos importantes".

Sigue ilusionado con ir a Qatar al frente del Tricolor: "Estamos arriba del barco. Esto ha sido turbulento desde hace tres meses, pero en los pasados dos años y medio no hubo turbulencia. En los trabajos de Selección pasa esto, es difícil sostener cuatro años donde todo funcione".

Muchos han pedido su cabeza, han hablado ya de posibles relevos. ¿Se exagera con Martino?: "No lo sé... Me dicen que pocos técnicos han terminado los procesos, eso no sé si es un hecho negativo o positivo".

