Estos fueron los mejores momentos del deporte mexicano en 2023

El 2023 fue un año donde el deporte mexicano brilló a nivel internacional y dejó imágenes históricas para el recuerdo.

México cerró como bicampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 145 medallas de oro, 108 platas y 100 bronces para un total de 353, registrando la mejor cosecha de medallas en la justa regional fuera del país y superando lo que hecho en Barranquilla 2018.

Los nombres de Nuria, Joana, Regina, Fernanda, Jessica, Itzamary, Pamela, Daniela y Samantha quedarán grabados en letras de oro en el deporte mexicano porque consiguieron un título panamericano inédito por equipo que les dio el pase directo a París 2024 y México tendrá representación en la natación artística por equipo 28 años después, algo que no sucedía desde Atlanta 96.

México cerró la mejor actuación de su historia en unos Juegos Panamericanos con un registro de 52 medallas de oro, 38 platas y 52 bronces para un total de 142 e igualó el tercer lugar del medallero que defendía.

La última medalla de oro la entregó el golfista mexicano Abraham Ancer.

La Selección Mexicana conquistó su novena Copa Oro bajo el mando del técnico, entonces interino Jaime Lozano.

México levantó el título del torneo de la Concacaf con gol de Santiago Giménez.

Checo Pérez terminó el 2023 con 285 puntos para registrar la segunda mejor actuación en 13 temporadas de la Fórmula Uno y lograr el subcampeonato, pues en 2022 cosechó 305 puntos que le fueron insuficientes para quedarse con el subcampeonato del mundo que perdió en la última carrera con Charles Leclerc, 308 puntos.

Second best in the world. Had some rough times this season, but the important thing is we never gave up.

We've learned a lot and we'll come back even stronger in 2024. We achieved everything as a team! Great job @redbullracing !@Max33Verstappen deserves that championship more… pic.twitter.com/ZHU9nrZ25b