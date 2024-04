F1: Lewis Hamilton recuerda robo en el GP de Abu Dhabi 2021

La carrera de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 se ha caracterizado por ser como un carrito en una montaña rusa en constante movimiento, con subidas y bajadas. Sin duda, para el piloto de Mercedes, su peor ‘bajón’ fue en la final del Gran Premio de Abu Dhabi 2021.

En aquella carrera, el británico perdió su octavo título, marcando su caída frente a su joven rival Max Verstappen y la última vez que Mercedes se agenció el Campeonato de Constructores en la era híbrida.

Durante la carrera, Nicholas Latifi perdió el control del Williams, ocasionando el Safety Car en las vueltas finales.

El neerlandés aprovechó para entrar a boxes y montar un juego de neumáticos blandos para cerrar con fuerza.

Hamilton, en cambio, se mantuvo en pista y fue testigo de cómo dirección de carrera aplicó una regla en el reinicio que le dio toda la ventaja a Verstappen.

Al final, Verstappen se llevó el primer lugar, mientras que Hamilton se quedó detrás de él, en la segunda posición, seguido de Lando Norris en tercer lugar.

“¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta. Si veo algún video, sigue doliendo”.

A pesar de felicitar a Verstappen por el resultado, Hamilton no estaba del todo contento consigo mismo.

"Me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini yo mirando. Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así. No sabía cómo iban a percibirlo los demás. No lo había visualizado. Pero era definitivamente consciente de ello: en esos 50 metros me caigo al suelo y me doy por vencido o me levanto", comentó Hamilton a la revista GQ.

El bache en el que ahora se encuentran las Flechas Plateadas desde el cambio en el reglamento técnico que marcó el regreso del efecto suelo, le ha ayudado al 7 veces monarca de la Máxima Categoría a valorar a sus fans.

"Mis fans siempre han estado ahí. Al principio no lo entendía: ‘'chicos, ¡pero si no estoy ganando nada!' Pero me he dado cuenta de que no es fácil identificarse siempre con el ganador. Es inspirador", finalizó.

Con información de Reforma