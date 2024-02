Fórmula 1: Lewis Hamilton deja Mercedes para unirse a Ferrari a partir de 2025

Mercedes, una de las escuderías más exitosas en la Fórmula 1, anunció de manera oficial que la temporada 2024 será la última de Lewis Hamilton con el equipo.

El piloto británico ha decidido embarcarse en un nuevo desafío al unirse a la icónica escudería Ferrari a partir de la temporada 2025.

En un comunicado emitido por Mercedes, se destacó la exitosa colaboración entre Hamilton y el equipo a lo largo de los años.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.