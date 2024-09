F1: Max Verstappen podría hacer servicio comunitario como sanción

A pesar de sus muchos logros, los pilotos de la Fórmula 1 también pueden ser sancionados por distintas razones y en esta ocasión, le tocó a Max Verstappen estar en boca de todo el mundo.

El piloto de Red Bull podría proponer las actividades de ‘servicio comunitario’ que deberá realizar tras recibir una sanción por emplear un lenguaje inapropiado durante una rueda de prensa en el Gran Premio de Singapur de la Temporada 2024.

Las autoridades de la Fórmula 1 consideraron inapropiado el comentario del neerlandés sobre su RB20 durante los entrenamientos libres, cuando dijo que ‘el auto estaba jodido’.

Banco todo lo que hizo Max acá. Ayer lo multaron por decir "The car is fucked" así que ahora se limita a si, no y tal vez. Además, le aclara al periodista que no es contra el para no cargarle responsabilidad sobre su trabajo. La FIA se equivoca en esta. pic.twitter.com/H7kQMOnYPS

Este monoplaza ha generado numerosos problemas para la mencionada escudería, lo que llevó a Verstappen a expresar su frustración en un evento público.

No es la primera vez que recibe una sanción por su conducta. Al infringir el artículo 12.2.1.k del Código Deportivo Internacional, los comisarios decidieron que Max deberá cumplir con ‘trabajo de interés público’ como castigo.

