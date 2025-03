F1: McLaren arrasa en la clasificación del GP de Australia 2025

McLaren se adueñó de la primera fila de salida para el Gran Premio de Australia 2025, superando a rivales como Red Bull, Mercedes y Ferrari.

En una sesión de clasificación intensa en Melbourne, Lando Norris logró la pole position con un tiempo espectacular en su última vuelta, asegurando su décima pole en la Fórmula 1 y la primera en el circuito de Albert Park. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, completó el 1-2 para McLaren ante una multitud récord de 136.347 espectadores.

