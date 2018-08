Ambulancia provoca momentos de angustia en partido de fútbol

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los médicos trataban de abrir una puerta de la ambulancia abarrotada, mientras un futbolista chino, que acababa de golpearse la cabeza, yacía boca abajo durante varios minutos, luchando por respirar.

La escena, inaceptable en una competencia que invierte millones en figuras y pretende ser de relevancia global, generó las reacciones posteriores de una de las figuras presentes, el ex jugador italiano Fabio Cannavaro, informa el portal de noticias Infobae.

El legendario defensor, hoy entrenador del campeón chino de la Super League (CSL) Guangzhou Evergrande, se enfadó y los fanáticos y los medios chinos cargaron contra la falta de profesionalidad del personal médico que atendió a Wang Shouting, de Changchun Yatai.

El mediocampista fue noqueado apenas unos segundos después inicio del partido que terminó en victoria del local por 3-2 sobre el equipo de Cannavaro, cuando el hombro de Yang Liyu accidentalmente lo golpeó en la cara mientras saltaban por el balón.

El personal médico de ambos equipos se apresuró a ayudar a Wang, de 32 años, y los jugadores que estaban dentro del campo se mostraron claramente ansiosos mientras su compañero yacía inconsciente, boca abajo.

Una ambulancia y una camilla acudieron al lugar apresuradamente. Cuando parecía que Wang se había tragado la lengua, lo dejaron durante varios minutos en el terreno de juego mientras los paramédicos luchaban con la puerta trasera de la ambulancia, incluso pateándola.

Finalmente lo lograron y Wang, ya consciente y en una camilla, fue llevado al hospital y luego dado de alta sin daños permanentes. Pero el incidente fue vergonzoso para una liga cuyos equipos han ofrecido grandes contratos monetarios, con jugadores estrellas y entrenadores de la magnitud de Cannavaro.

"La vida de los jugadores no puede ser ignorada", dijo el campeón del Mundo con Italia en el Mundial del 2006. "Durante una situación de emergencia, no hay tiempo de espera de varios minutos. El equipo de ambulancia y primeros auxilios debe estar en modo de espera en todo momento y no debe ignorarse el problema de la puerta que no se puede abrir", sentenció al periódico "Information Times".