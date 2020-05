Fallece la luchadora japonesa Hana Kimura por aparente suicidio

Ciudad de México.- La luchadora japonesa de 22 años Hana Kimura murió en lo que presuntamente habría sido un suicidio, provocado por la depresión que le causaron los ataques recibidos a través de las redes sociales.

La empresa STARDOM confirmó más tarde el deceso de quien fuera una de sus luchadoras. También dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades para la investigación de la muerte y confirmar que se trató de un suicidio.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time.