Muerte de ex luchador de la WWE fue por salvar a su hijo

Ciudad de México.- Shad Gaspard pasó de ser un "villano" de la lucha libre (formó parte del equipo Cryme Tyme en la WWE) a un héroe en la vida real. Y así murió, de acuerdo con la investigación puesta en marcha horas después de que su cuerpo fuera encontrado en Venice Beach, California.

Desde que su hijo fue rescatado del mar y antes de que se conociera el deceso del ex luchador, se supo que ambos habían quedado atrapados en una corriente a la que habían sido arrastrados por una ola, pero los detalles apenas fueron revelados.

También te puede interesar: Muere ex estrella de la WWE; el luchador se encontraba desaparecido

Y es que el salvamento de Aryeh Gaspard, de 10 años de edad, fue resultado de un sacrificio hecho por su padre, quien, de acuerdo con los socorristas, había sido hallado con vida, pero les pidió que centraran su esfuerzo en salvar al menor.

Ellos hicieron caso; llevaron al niño a la orilla y volvieron para continuar el rescate, pero éste no pudo ser consumado. La ex estrella de la WWE no pudo ser encontrada hasta dos días después, ya sin latidos en su corazón.

Horas antes de que el cadáver fuera recuperado en Venice Beach, la esposa de Shad emitió un comunicado en el que reconoció a las autoridades por sacar a salvo a Aryeh e intensificar la búsqueda de su marido, que terminó trágicamente, aunque con una anécdota que lo encumbrará como un hombre que dio la vida por su hijo.