Falleció Hugo Maradona, hermano menor de Diego

Este martes falleció el hermano menor de Diego Armando Maradona a los 52 años en Nápoles, Italia. El club europeo anunció a través de un comunicado el lamentable fallecimiento de Hugo Maradona.

“El presidente Aurelio De Laurentiis, el vicepresidente Edoardo De Laurentiis, los directivos, el cuerpo técnico, el equipo y todo el SSC Napoli se reúnen en torno a la familia Maradona y se unen al dolor de la muerte de Hugo”, compartió el club en redes sociales, que confirmó la información de la prensa italiana.

De acuerdo con los medios de comunicación en Italia, Hugo falleció tras un paro cardíaco y fue encontrado sin vida en su casa de Monte di Procida, alrededor del mediodía.

El menos de los hermanos Maradona siguió los pasos de Diego en el Napoli, donde jugó en 1987, dos años después de su debut en Argentinos Juniors, aunque solo permaneció un año.

La carrera de Hugo destacó mayormente en Japón, a donde llegó en 1991 al PJM Futures y también vistió la camiseta del Avispa Fukuoka y Consadole Sapporo, permaneciendo hasta 1998 en tierras niponas.

Fue en 1999 cuando Hugo se retiró con el club Brown de Arrecifes luego de jugar también en equipos como el Ascoli, Rayo Vallecano, Rapid Viena y Deportivo Petare de Venezuela, y entrenó al Puerto rico Islanders y al Real Parate de la novena división de Italia.

El 25 de noviembre de 2020, su hermano Diego Armando falleció a causa de una descompensación cardíaca que le ocasionó un edema de pulmón, en su casa en Digue Luján, donde se recuperaba de una cirugía tras un hematoma subdural en la cabeza.

