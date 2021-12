FIFA confirma sanción a México por grito homofóbico

Un portavoz de la FIFA ha confirmado a diversos medios que se cumplirá el castigo de dos partidos a puerta cerrada, debido a los gritos de carácter homofóbico emitidos en los juegos contra Honduras y Canadá.

“En relación a la sanción impuesta a la Federación Mexicana de Fútbol por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los cánticos homofóbicos de los hinchas mexicanos durante los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA contra Canadá y Honduras, la Comisión de Apelaciones ha decidido confirmar la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA en su totalidad, una multa y la orden de jugar sus dos próximos partidos oficiales en casa a puerta cerrada”, comentó un portavoz de la FIFA a ESPN Digital .

Los juegos contra Costa Rica el 30 de enero y del 2 de febrero frente a Panamá, se llevarán a cabo sin gente. Lo que es un duro golpe para la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

