¿Envidia? Mayweather se burla del Canelo y De la Hoya

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El boxeador estadounidense Floyd Mayweather se 'mofó' este jueves del mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, y aseguró que ha sido el rival más fácil de su carrera.

"No importa si Canelo comió un filete o no esta noche. ¡Esa fue la pelea más fácil de mi carrera! Connor McCobarde (Connor McGregor) era un luchador mucho mejor", escribió el púgil en su cuenta de Instagram, de acuerdo con El Financiero.

También te puede interesar: Floyd Mayweather presume su 'The Billionaire Watch'

"Me toma 36 minutos o menos ganar más de $300 millones (de dólares) ¡Literalmente me toma 1 noche y 1 pelea hacer lo que podrías hacer en 5 años y 11 peleas! Entonces, ¿quién sigue ganando? ¡Tú has las cuentas!"

El ‘Canelo’ Álvarez anunció el miércoles la firma del contrato más grande en la historia del deporte mundial.

Se trata de un acuerdo por 365 millones de dólares en cinco años con la plataforma de streaming DAZN, que transmitirá sus próximas once peleas.

De acuerdo con su promotora Golden Boy Promotions, el contrato inicia con el combate entre 'Canelo' y Rocky Fielding del 15 de diciembre de 2018 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Así se burló Mayweather de 'Canelo' 'Alvarez':

Y no se quedó con eso, también se burló de Oscar de la Hoya: