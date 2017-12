Floyd Mayweather rechaza pelear en la UFC

Agencia

ESPAÑA.- Luego de que Dana White, presidente de la UFC asegurara que Floyd Mayweather podría pelear en dicha empresa, el boxeador salió a aclarar el tema.

"Nunca dije que iba a pelear en la UFC. No dije eso. Comenté que si quería hacerlo, y que podría hacerlo. Lo que querría hacer y lo que podría hacer son cosas diferentes. Sin embargo, no voy a hacerlo", declaró a FightHype, según informa Marca.com.

En esa misma línea, Floyd fue muy transparente y explicó las palabras que él usó por las que se están interpretando. "Hablan de 'oh sí, Floyd dijo que está peleando en el UFC por mil millones de dólares'. Eso no es lo que comenté. Exactamente lo que dije es esto: 'si gané más de mil millones de dólares antes, podría hacerlo de nuevo".

"Si elijo ingresar al UFC y estar en tres o cuatro peleas y luego enfrentar a Conor McGregor, podría ganar mil millones dólares, que lo puedo hacer", aclaró.

Mayweather aseguró que volver al ring de boxeo no es algo que le quite el sueño, por lo que dejó claro que una cosa es querer y otra, poder.

"Simplemente no sabemos qué le deparará el futuro a Floyd Mayweather y no tengo muchas ganas de volver a meterme en el ring de boxeo. Eso es lo que no estoy ansioso por hacer. Solo digo que podría. No lo estoy haciendo, pero estoy diciendo lo que podría hacer para ganar mil millones de dólares si quisiera hacerlo", finalizó el boxeador.

Al respecto, el peleador irlandés Conor McGregor mandó un mensaje corto y contundente en las redes sociales, para Floyd.