Tom Brady discute con Josh Mc Daniels en partido ante Bufalos

ESTADOS UNIDOS.- El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, demostró que no le gustan los errores y es que luego de no concretar una tercera oportunidad cuando se encontraban a unas yardas de lograr el primer touchdown del partido ante los Buffalo Bills, fue a la banca y discutió fuertemente con el coordinador ofensivo Josh McDaniels por la jugada que envió en el campo.

Tom Brady, rompió el récord de Brett Favre en el NFL en cuanto a más victorias de un quarterback ante un adversario en particular.

De acuerdo con Televisa Deportes, afortunadamente para el coach Bill Belichick, la discusión entre su jugador y el coordinador no pasó a mayores y es que al final Tom Brady volvió a brillar en el partido, completó 21 de 30 pases para 258 yardas y una intercepción, para quedar con marca de 27-3 frente a Buffalo, con lo que rompió el récord de Brett Favre en el NFL en cuanto a más victorias de un quarterback ante un adversario en particular. Favre acumuló 26 triunfos ante Detroit.

Hasta el momento los Patriots tienen récord de (10-2) lograron su triunfo 14 de forma consecutiva fuera de casa, la segunda racha más larga en la historia de la NFL.