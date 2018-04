Mexicano es la figura de club en Finlandia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de permanecer sin jugar un año, el canterano del Atlas y exjugador de Rayados y Veracruz pasó las pruebas físicas, médicas y futbolísticas para cerrar su contratación, luego de la invitación de un amigo.

Otro futbolista mexicano comenzará una nueva aventura en el futbol de Europa. Se trata de Darvin Chávez, uno de los 18 futbolistas que consiguió el oro olímpico para México en Londres 2012 y que ahora firmó un contrato para jugar en la Segunda División de Finlandia.

A través de redes sociales, el equipo finlandés FF Jaro dio a conocer que llegó a un acuerdo con el mexicano de 28 años, quien viene arrastrando una inactividad importante, ya que no juega en Liga desde el Clausura 2016.

Luego de permanecer un año sin jugar, Chávez pasó las pruebas físicas y médicas para cerrar su contratación, luego de que un amigo lo invitara a unirse al equipo finlandés.

"La oportunidad se dio por parte de una persona que ha estado acá, me habló y me dijo que había una posibilidad de venir a jugar y se la acepté, es algo nuevo para mí, algo diferente y más con la poca oportunidad que tuve allá en México sería algo importante y bonito conocer un país diferente, un futbol diferente y no dudé en venir para acá", dijo Chávez a Mediotiempo.

Chávez fue uno de los jugadores más constantes en la Selección Mexicana que consiguió el histórico triunfo en Londres, jugando como titular los seis partidos que el Tri disputó para conseguir la presea dorada.

Canterano de Atlas, Chávez pasó por Monterrey, equipo en el que se consagró como campeón de la Concacaf Liga de Campeones en 2012, y pasó a los Tiburones Rojos de Veracruz.

Se mantuvo en Veracruz hasta el Clausura 2017, semestre en el que únicamente jugó un partido de Copa MX, dejando de ser tomado en cuenta antes de comenzar una nueva aventura en el futbol de Finlandia.

Con información de MedioTiempo y SDP Noticias.