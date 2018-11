El quería abusar de mi esposa: asesino de futbolista

Agencia

BRASIL.- La muerte del jugador Daniel Correa Freitas, propiedad del Sao Paulo, conmocionó a Brasil. Su cuerpo, con signos de tortura y con los genitales extirpados, fue hallado hace unos días. Ayer se dio a conocer la detención de tres sospechosos, un sujeto y dos mujeres.

De acuerdo a Excélsior, en las últimas horas, la prensa brasileña difundió un video en el que el sospechoso Edson Brittes Jr. revela los motivos de su accionar.

También te puede interesar: Alan Pulido, a punto de cambiar de camiseta

“Cuando abro la puerta, estaba encima de mi esposa mientras ella pedía auxilio. Lo que hice fue lo que haría cualquier hombre porque la mujer que estaba allí no era mi esposa, eran todas las mujeres de Brasil. Podía ser su hija, su hermana, su madre, su esposa. En ese momento era mi esposa, Cris, con la que llevo casado 20 años. La mujer a la que he dedicado mi vida, que siempre me amó y respetó”, señaló.

Además, Brittes descartó que el jugador hubiera tenido algo que ver con su esposa e hija y admitió la autoría de los hechos.

SÍ, hice lo que hice, quiero que todos los que me estáis viendo penséis qué haríais para mantener la integridad moral de vuestra familia y ayudar a una mujer pequeña y frágil. Fue cuando le quité de encima de mi esposa, le arrojé al suelo y evité que fuese violada por ese monstruo canalla”, indicó.

El cuerpo de Daniel fue encontrado el sábado pasado en una zona boscosa, cerca de una carretera secundaria de Sao José dos Pinhais, donde la Policía busca desde entonces el cuchillo con el que fue cometido el asesinato.