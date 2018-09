Agencia

MONTERREY.- A pocos días de reanudar su actividad en el Apertura 2018, los jugadores de Tigres, André Pierre Gignac y Eduardo Vargas, cambiaron de profesión por algunos minutos, pues dejaron de lado al balón para visitar la Base de Transporte Monterrey de una cementera, en donde incluso tuvieron la oportunidad de manejar un enorme tráiler.

De acuerdo a SDP Noticias, a través de su cuenta de Instagram, el club universitario presumió que Gignac y Vargas “vivieron en carne propia los procesos de seguridad para manejar un tráiler en la Base de Transporte Monterrey de @CEMEXMx”.

También te puede interesar: Marcelo llega a acuerdo por fraude en España

En las fotografías publicadas se puede observar a los futbolistas muy entusiasmados en las instalaciones de la cementera uniformados con equipamientos de seguridad como casco y lentes.

Gignac también presumió su visita a la empresa en sus redes sociales, donde aseguró tuvo una “buena experiencia”.

Actualmente Tigres se encuentra en la octava plaza de la tabla general con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas; además, se medirá el próximo sábado 15 de septiembre ante los Tuzos de Pachuca, donde espera mejorar su lugar en el ranking.

Señalan a portero de Uruguay de racista

El técnico del club colombiano Once Caldas, Hubert Bodhert, acusó de racismo al arquero de las Águilas de Rionegro, el uruguayo Lucero Álvarez, según informó hoy la prensa local.

De acuerdo con vanguardia.com, según relató Bodhert, el hecho se produjo durante el encuentro que disputaron el lunes los dos equipos por el torneo colombiano, pues desde la portería Álvarez "insultó a (Johan) Carbonero" por ser "negro".

"Nosotros somos negros a mucho honor. No puede venir un jugador tan grande a maltratar a un chico de 20 años. Lo único que le he exigido a ese jugador es respeto. No más. El árbitro estaba presente", indicó el estratega del Once Caldas.