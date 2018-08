Getafe rechazó a otro mexicano además de Alanís, se trata de…

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alanís no es el primer rechazado por el Getafe; antes lo hizo con Oswaldo Sánchez.

De acuerdo con Vanguardia MX, el sueño de jugar en Europa no inició para el zaguero mexicano, Oswaldo Alanís, luego de que el Getafe le cerrara las puertas sin haber debutado. El equipo anunció a través de sus redes sociales que el mexicano ya no estaría más con el conjunto español y ahora, Alanís tendrá que buscar continuar su sueño europeo en otro equipo.

Pero el equipo Azulón, ya le había hecho algo similar a otro jugador mexicano en el pasado.

Los hechos ocurrieron luego de su actuación en el Mundial de Alemania 2006, el arquero de la Selección Mexicana se perfilaba para salir de las Chivas de Guadalajara rumbo al Viejo Continente.

El Getafe era uno de los equipos más interesados y posteriormente se dijo que se tenía un acuerdo de palabra entre ambos equipos, por lo que Oswaldo se confió y dejó de escuchar otras ofertas.

A pesar de que ya faltaba solamente la firma del jugador rojiblando, el equipo español se retractó y decidió llevarse al portero argentino "Pato" Abondanzieri.

Esto generó la molestia de los directivos rojiblancos, que acusaron al club español de no haber cumplido con su parte del trato. “Ya habíamos quedado verbalmente que teníamos un acuerdo, un trato. Pedí una notificación por escrito, mientras tanto no lo iba a hacer oficial. La notificación no llegó el día de ayer, no hubo respuesta, entonces no vamos a prestarnos al juego", declaró en ese momento Néstor de la Torre en una entrevista para Estadio W, vicepresidente en turno de Guadalajara.

Igualmente, tachó al Getafe de poco formal. "Es normal que un equipo vea diferentes opciones y que esté buscando las mejores en el escenario que tiene, pero si te dicen que ya está cerrado el trato y que nada más mañana te mandan por fax el contrato, la firma de aceptación; es una formalidad nada más, es donde creo que a ellos les falta ser más institucionales, ser más formales", sentenció Néstor.

Finalmente, Oswaldo Sánchez se quedó con las Chivas y fue hasta el 2007 que salió del conjunto rojiblanco pero fue al Santos Laguna donde terminó su carrera como futbolista.