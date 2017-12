Tras abucheos de aficionados, portero de Milán rompe en llanto

Agencia

ITALIA.- Un conmocionado Gianluigi Donnarumma tuvo que ser consolado por su compañero Leonardo Bonucci mientras le llovían insultos de parte de los hinchas del Milan. Y eso que era apenas el calentamiento. El portero se convirtió en poco tiempo en un villano en el Milan.

Después de una interminable saga por su posible transferencia que parecía zanjada cuando Donnarumma firmó un contrato hasta 2021 antes de esta temporada, las conjeturas sobre el futuro del portero volvieron a avisarse y los hinchas del equipo rossonero se hartaron, informa el portal Milenio.

Aunque el nuevo contrato le paga seis millones de euros (siete millones de dólares) anuales, e incluye el fichaje de su hermano mayor como tercer portero del Milan, Donnarumma y su agente Mino Raiola presuntamente intentan anular el contrato porque argumentan que el guardameta sintió presión para firmarlo.

Antes del partido del miércoles contra Hellas Verona por la Copa Italia, los hinchas desplegaron una enorme pancarta con el mensaje: "¿Abuso moral, seis millones al año y el fichaje de un hermano parásito? Ahora vete, se agotó nuestra paciencia".

Los hinchas abuchearon cuando se leyó el nombre de Donnarumma, y además se escucharon gritos e insultos durante los calentamientos. El jugador de 18 años estalló en llanto, y tuvo que ser consolado por su compañero Bonucci antes del partido.

El futbolista, quien hasta la temporada pasada era uno de los jugadores más populares del equipo, tuvo que jugar todo el primer tiempo debajo de la pancarta, y fue abucheado cada vez que tocó el balón.

"Por supuesto que está conmocionado, apenas tiene 18 años", dijo el técnico Gennaro Gattuso. "Con la edad que tiene, no hay duda de que será el mejor portero del mundo, pero no está tranquilo y no puede ser fácil salir a la cancha y ser criticado por tus propios hinchas. Sólo puedo decir que mientras esté bajo mi tutela, tendrá mi protección total".

"Están convirtiendo en un monstruo a un chico de 18 años. Y él no se lo merece. Tiene unos valores increíbles. Afortunadamente no había mucha gente en este partido, imaginen lo difícil que hubiese sido con 50 o 60 mil personas", añadió.

Donnarumma ha sido titular con el Milan desde octubre de 2015, cuando se convirtió en el arquero más joven en ser titular en un partido en la historia de la Serie A con 16 años, ocho meses y seis días. El Milan vuelve a jugar contra el Verona el fin de semana en la Serie A