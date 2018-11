Gimnastas mexicanas hacen historia al pasar a final de Mundial

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La pareja mexicana de Dafne Navarro y Melissa Flores hizo historia al avanzar a la final de la prueba sincronizada del Campeonato Mundial de Gimnasia Trampolín, que se realiza en San Petersburgo, Rusia.

Navarro y Flores se ubicaron entre las primeras ocho duplas al terminar en el séptimo puesto de la calificación con puntuación de 84.470. La otra pareja mexicana compuesta por Patricia Núñez y Katia Mariscal, finalizaron en el sitio 22 con 20.310.

Las primeras posiciones fueron para las japonesas Hikaru Mori y Megu Uyama con 88.670, seguidas de las canadienses Rosannagh Maclennon y Sarah Milette con 87.490, las australianas Cassandra Hoare y Claire Arthur con 87.460 y las francesas Marine Jurbert y Lea Labrousse con 87.370.

Es la primera ocasión en la que México tendrá participación en una ronda final de un Campeonato Mundial.

La final se desarrollará este viernes 9 de noviembre a partir de las 8:20 horas, tiempo de México.

La campeona que dio el ejemplo

Alexa Moreno cruzó el planeta para colgarse una medalla histórica para México. La atleta se quedó con la presea de bronce en el Mundial de Gimnasia 2018, lo que la colocó como la primera mexicana en lograrlo, además de compartir podio con Simone Biles.

La joven originaria de Mexicali, Baja California visitó las instalaciones de Claro Sports para dar testimonio sobre su hazaña en Qatar, que en sus propias palabras aún no puede asimilar.

"No he tenido mucho tiempo de pensar, no lo he alcanzado a dimensionar en realidad, todo pasó en un momento. Ojalá traiga un cambio positivo en la gimnasia del país, todavía es muy desconocida", dijo para Deportes en Claro.

"Es un paso, queremos tener apoyo en la Gimnasia en México, hacer un equipo que puede hacer más cosas", dijo. Moreno desea que la mítica presea (Bronce) que consiguió en el Mundial de Gimnasia sirva como un impulso a esta disciplina en nuestro país.