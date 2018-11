La tenista mexicana Giuliana Olmos clasifica a cuartos de final

Agencia

MÉXICO.- La tenista mexicana Giuliana Olmos tuvo una jornada de contrastes, pues clasificó a los cuartos de final del torneo de singles de la Federación Internacional de Tenis (ITF) de Las Vegas, pero quedó eliminada en dobles.

Olmos, procedente desde la fase de clasificación, venció a la rusa Varvara Flink en sets seguidos, por parciales de 6-3 y 6-2 luego de 68 minutos de juego.

Un quiebre de servicio dio ventaja a la mexicana en el primer set, suficiente para adjudicárselo, y sumó dos más en el segundo para su victoria definitiva, la cual la mete a la ronda de las mejores ocho del certamen.

Congrats to Nicole Gibbs and Asia Muhammad, who captured the doubles title in thrilling fashion over Desirae Krawczyk and Giuliana Olmos 3-6 6-3 14-12. #RBCProChallenge #USTAProCircuit pic.twitter.com/WbiqhHXLnf