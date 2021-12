GP Abu Dhabi: Hamilton y Verstappen protagonizaran el fin de la temporada de la Fórmula 1

Este domingo 12 de diciembre llega a su fin la temporada 2021 de la Fórmula 1 con dos frentes abiertos: el campeonato de pilotos que disputan Lewis Hamilton y Max Verstappen, además del campeonato de constructores que se pelean Mercedes y Red Bull.

Hamilton llega al Gran Premio de Abu Dhabi con tres triunfos consecutivos a cuestas y Verstappen volvió a demostrar su genialidad al lograr la pole. Ambos protagonizarán una batalla que pinta para ser inolvidable.

Verstappen se lució en la pista al lograr un tiempo de 1:22.109, por otro lado, Hamilton busca su octavo campeonato individual, llegó +0.371 segundos por detrás, lo que es un pequeño adelanto del encuentro que podría darse desde el emirato.

STARTING GRID How we'll line up for our title decider on Sunday! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/RqO6HNorCK

Sergio “Checo” Pérez se quedó sin oportunidades matemáticas de competir por el tercer sitio, debido a su retiro en el Gran Premio de Arabia Saudita la semana pasada.

La labor de “Checo” será apoyar a Verstappen en su lucha ante Hamilton y buscar la mayor cantidad de puntos para que Red Bull sueñe por el campeonato de constructores.

AMAZING! Pole is simply the best way to start the final race💪 Great team effort👌Thank you, @SChecoPerez, @redbullracing and @hondaracingf1 for the push 👊 #AbuDhabiGP🇦🇪 pic.twitter.com/1p1vUCdvLx