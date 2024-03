GP Bahréin 2024: Red Bull lidera el podio con Verstappen y ‘Checo’

El cielo despejado y el calor de Medio Oriente fueron testigo del poder de Red Bull Racing que se posicionó como la escudería líder del podio en el Gran Premio de Bahréin 2024, con Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez en el primero y segundo lugar, respectivamente.

Antes de que salieran los primeros rayos de sol este fin de semana, los pilotos de la Fórmula 1 ya habían comenzado a alistar los últimos detalles de sus estrategias y monoplazas.

Verstappen, quien obtuvo la pole position, no tuvo problemas en ningún lapso de la carrera y desde la arrancada se hizo de la primera posición.

Con el primer lugar en el Gran Premio de Bahréin 2024, el neerlandés consigue su victoria número 55.

Your top 10 in Sakhir 🇧🇭 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Nli92SgDNk

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener 💪 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti

El piloto tricolor, ‘Checo’ Pérez arrancó quinto y en los primeros metros se puso en la cuarta posición, aunque más adelante hizo un par de maniobras de gran calidad para escoltar a su coequipero.

Desde la mitad de la carrera, Max y Checo aseguraron el 1-2 en la primera prueba de la temporada, con buena estrategia de llantas por parte de su equipo.

Your votes have been counted 🗳️@Carlossainz55 is #F1DriverOfTheDay 🥳#BahrainGP @salesforce pic.twitter.com/ACoSmzERgW