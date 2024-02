F1: Daniel Ricciardo es el líder de la práctica 1 en Bahréin

A primera hora de este jueves, el piloto australiano Daniel Ricciardo se posicionó como el líder de la primera práctica de la temporada 2024 de la F1, en el Circuito Internacional de Bahréin.

Con el apoyo de la escudería RB (antes Alpha Tauri), Ricciardo logró liderar la parrilla, dejando por detrás a los escuderos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Del otro lado, Red Bull Racing, con un plan de trabajo enfocado en tandas largas usando neumáticos medios, causó cierta incomodidad a sus pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez con la puesta a punto.

Checo finalizó en la posición doce con tiempo de 1'33"413, mientras que el piloto neerlandés fue sexto con una vuelta de 1'33"238 con un monoplaza más estable.

La sorpresa de la tanda la dio la escudería hermana de los actuales campeones del mundo, RB, con Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda.

El australiano fue el más rápido gracias a su registro de 1'32"869 con un bólido menos cargado de combustible y con las llantas más blandas para tener menos agarre. Tsunoda estuvo cerca, en el cuarto sitio, con las mismas características que su compañero.

McLaren fue otro de los equipos que aplicó una fórmula similar y que les funcionó para ubicar a Lando Norris segundo y a Oscar Piastri tercero.

Ferrari se quedó fuera del top 5, ya que Charles Leclerc se quedó atrás en la octava posición y Carlos Sainz en el onceavo lugar, solo por encima de Checo, Albon y Stroll.

Mientras pasaban los minutos en la pista, las escuderías RB, McLaren y Kick Sauber (antes Alfa Romeo), optaron por cambiar a neumáticos blandos, debido a que su desempeño se estaba viendo afectado.

Valterri Bottas y Zhou Guanyu también se recuperaron y lograron posicionarse en un mejor lugar tras usar neumáticos blandos.

FP1 CLASSIFICATION@danielricciardo tops the first session of the new season 🤩#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LxtHTNOkg0