GP de México: "Checo" Pérez podría cederle la victoria a Max Verstappen

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El director de Red Bull, Christian Horner no descartó la posibilidad de que la escudería ordene a Pérez ceder el triunfo a Verstappen si ello es necesario para la coronación del segundo.

Ello implicaría que “Checo” deba renunciar a una victoria en su país.

“Dependería de dónde estén los rivales (Mercedes). No se puede descartar ni tampoco pronosticar", dijo Horner. “Preferiríamos ver que ‘Checo’ estuviera en una buena posición para ganar en casa. No hay mejor resultado para cualquier piloto.

Pérez llega al GP de su país en el mejor momento de su carrera. Con una victoria y tres podios.

Finalizó tercero en las dos carreras anteriores. Jamás ha subido al podio durante tres carreras consecutivas

Las primera práctica de cara al Gran Premio de México fue para Mercedes en medio de una nube de polvo. Por la tarde, Red Bull había recuperado el dominio.

