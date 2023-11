GP Las Vegas: Charles Leclerc domina la P2; Checo queda cuarto

Después de 90 minutos de actividad en el circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas, Charles Leclerc demostró que Ferrari tiene lo necesario para conseguir la victoria.

Vuelta a vuelta, el monegasco mejoró sus registros en la segunda práctica gracias a la velocidad de su monoplaza en las rectas, hasta que llegó al tiempo de 1'35"265.

Sainz logró meterse detrás de su compañero en la recta final, pero también fue responsable de la cancelación del primer entrenamiento libre, al romper la parte delantera de su vehículo con una de las coladeras de la pista.

Fernando Alonso dio la sorpresa al ubicarse en el tercer sitio, a 5 décimas de segundo de distancia del líder.

Sin embargo, la buena forma del Aston Martin les da esperanzas de cara a la qualy.

En esta ocasión, Red Bull no acaparó la cima como normalmente lo hacen.

De hecho, fue el mexicano Sergio Pérez el que tuvo un mejor crono al finalizar cuarto, mientras que Max Verstappen fue sexto.

