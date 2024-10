Gran Premio de México 2024 será el ‘todo o nada’ de Checo Pérez

El Gran Premio de la Ciudad de México representa una oportunidad clave para que ‘Checo’ Pérez recupere terreno y finalice la temporada 2024 con su mejor versión, tras una campaña complicada tanto dentro como fuera de la pista.

El piloto mexicano de Red Bull llegará este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez en la octava posición del Campeonato de Pilotos, con 144 puntos.

A lo largo del año, ha subido al podio en cuatro ocasiones: Bahréin, Arabia Saudita, Japón y China, pero aún sin lograr una victoria.

Además, enfrenta el reto de encontrar el ajuste ideal con el RB20, el monoplaza que no ha terminado de responder a sus expectativas.

Para la mala fortuna del tapatío, Red Bull encontró la falla en el monoplaza demasiado tarde, cuando ya estaba lejos del subliderato y la presión de parte de los rivales -y de muchos medios de la prensa europea- aumentaba.

Desde el GP de la Emilia Romaña, el mexicano vivió un proceso de prueba y error, similar a 2021 en su debut con el equipo de las bebidas energéticas, con la diferencia de que su permanencia estaba en juego.

“La verdad es que ha sido duro. Imagina que tienes un coche tan limitado que sabes que no puedes hacer nada con él el fin de semana. Lo único en lo que piensas es que puedes chocar en cualquier momento, porque no tienes control sobre él”, lamentó Pérez respecto al RB20 que tanto dolores de cabeza le ha dado al equipo.

Más allá de pensar en el retiro, Pérez trabajó en silencio, ayudó a la escudería austriaca a detectar ese elemento en el suelo del auto que les quitó velocidad y por fin vio una pequeña luz en Bakú, uno de sus circuitos favoritos, pero, justo en Azerbaiyán volvió a perder la pista.