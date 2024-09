Tensión en Red Bull: RB20 supera la paciencia de Sergio Pérez

Max Verstappen logró destacarse en las primeras 10 carreras de la temporada 2024 de la Fórmula 1, pero sus buenos resultados no reflejaban el verdadero estado de Red Bull Racing ni de su compañero Sergio Pérez.

Mientras el piloto neerlandés seguía ganando, el equipo de Red Bull no detectó los primeros signos de una caída en el rendimiento del monoplaza, que se manifestaron inicialmente en el coche del mexicano.

Al igual que en 2023, la escudería subestimó el problema hasta que Verstappen dejó de ganar a partir del Gran Premio de Austria y Red Bull comenzó a perder terreno frente a McLaren en el Campeonato de Constructores.

Our Grand Prix winners in 2024 so far 👏#F1 pic.twitter.com/VASKA5Ye1u