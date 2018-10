Halcones Marinos le ‘dan las gracias’ a Brandon Marshall

Agencia

Seattle, EUA.- Halcones Marinos de Seattle, de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), anunció que el receptor de 34 años Brandon Marshall, quedó fuera del equipo después de obtener resultados poco satisfactorios.

Con la necesidad de Halcones Marinos por obtener ayuda y profundidad en la posición, Marshall firmó con el equipo en la temporada baja después de que Doug Baldwin tuviera dificultades físicas y también a causa de la partida de Paul Richardson a Pieles Rojas de Washington, en la agencia libre.

También te puede interesar: Aficionado cae por las gradas tras pelea en partido de la NFL

El veterano receptor se quedó en el roster para abrir la temporada, la cual inició con dos juegos; sin embargo, los nuevos talentos y su poca efectividad hicieron a un lado a Marshall, que quedó con 11 recepciones para 136 yardas y una sola anotación.

Con el torneo en la semana ocho, Halcones Marinos no extrañará a Marshall pues al cuerpo de receptores ha regresado sano Baldwin, aunado a la presencia de Tyler Lockett, conocido por su gran número de anotaciones y a David Moore, el receptor de segundo año que fue elegido en la séptima ronda.

As you may know, I abstained from the national anthem in tonight's game to generate awareness of my new social initiative FEEL (Feed and Educate To Empower Leaders) Movement powered by @shopnowtofund

This is a movement we all need to come together and support. pic.twitter.com/dLCliL8ezw