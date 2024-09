Helmut Marko califica como ‘preocupante’ el estado actual de Red Bull

Después de ser superado por McLaren en la Tabla General de Constructores y resignarse a perder ese título, Red Bull ha decidido centrar todos sus esfuerzos en su estrella, Max Verstappen. Sin embargo, el rendimiento del monoplaza sigue siendo una preocupación.

En el Gran Premio de Singapur 2024, la falta de velocidad y ritmo del RB20 quedó nuevamente en evidencia, registrando tiempos similares a los de Williams y con problemas para sacar provecho de los neumáticos.

Esto plantea serias dudas sobre si el equipo de las bebidas energéticas podrá mantenerse competitivo en la lucha por el campeonato.

Day 1 of practice in the books! ✅



We’ll be back under the lights tomorrow for qualifying ✨#F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/wmWqCeijx6