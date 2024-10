Helmut Marko: pérdida de confianza es el punto débil de Pérez en RB

Para su mala suerte, Sergio Pérez no podrá tener ningún momento para relajarse en la recta final de la Temporada 2024 de la Fórmula Uno.

La salida de Daniel Ricciardo de Visa Cash App RB le quitó peso a la presión que ya tenía encima el mexicano. Pese a esto, Red Bull Racing no dejará de evaluar su rendimiento detrás del volante.

En cuanto a las debilidades del tapatío, Helmut Marko declaró que una de sus principales es la pérdida de confianza al momento de introducir nuevos elementos en el RB20 para mejorar su rendimiento, pues de alguna manera lo sacan de su zona segura.

The moment that many of us dreamed of, 14 years ago it was announced that Mexico would return to F1.

Time flies, what an incredible ride!

Let’s go for more!



El momento que muchos soñamos, hace 14 años se anunció que Mexico volvía a la F1.

El tiempo vuela, ¡qué viaje tan… pic.twitter.com/mE8U2lX0lx