Horner lanza ‘advertencias’ sobre continuidad de Checo en Red Bull

A medida que los resultados favorables se le siguen escapando a Sergio Pérez en la actual temporada de la Fórmula 1, Christian Horner ha comenzado a lanzar ‘advertencias’ sobre la continuidad del piloto mexicano en Red Bull.

A pesar que en repetidas ocasiones a lo largo del año, el jefe de la escudería de los Toros Rojos ha expresado públicamente que apoya al cien por ciento a ‘Checo’ Pérez, también dejó en claro una cosa: no se pueden descartar cambios en el asiento si el tricolor no recupera su mejor nivel.

Para mala fortuna, el piloto tapatío no ha ganado ninguna carrera en lo que va de la actual temporada 2024 de la Fórmula 1.

Este devastador panorama se debe en gran parte por los problemas con el rendimiento del RB20, algo que ha enfrentado junto a Verstappen.

Las complicaciones con el monoplaza ya lo relegaron hasta la octava posición del campeonato de pilotos con 144 puntos, algo que al parecer no tiene del todo contento a Horner y a los altos mandos de Red Bull.

El asesor de Red Bull en la Fórmula 1, Helmut Marko, tiene la esperanza de que la escudería salga de la oscuridad con la llegada del Gran Premio de Estados Unidos 2024 que se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre.

Starting outside the Top 10, we knew overtaking would be tough. A strong first lap got us into the Top 10, but with no strategy opportunities and a broken drink system, it was a long race. We take the point and move on to Austin!



Empezamos fuera del Top 10, sabíamos que… pic.twitter.com/qqxZTDUrqz