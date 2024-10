Helmut Marko ve esperanza para RB en el GP de Estados Unidos

Helmut Marko, asesor de Red Bull en la Fórmula 1, tiene la esperanza de que la escudería salga de ese hoyo de mala suerte en el que se encuentra con la llegada del Gran Premio de Estados Unidos 2024.

La gira americana, según Marko, puede devolverle la esperanza a Red Bull en los Campeonatos de Pilotos y Constructores, tomando en cuenta que el equipo se ubica en el segundo lugar en la Tabla General con 475 puntos, a 31 del líder que es McLaren, así que la corona no está del todo perdida.

De hecho, los austriacos suelen tener resultados positivos en Estados Unidos y, sobre todo, en México, cita en la que Max Verstappen registra 5 triunfos (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023).

