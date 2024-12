Hermanos Leclerc harán historia este fin de semana en Abu Dhabi

La icónica escudería Ferrari ha anunciado un hecho histórico: los hermanos Charles y Arthur Leclerc, representarán juntos a la marca en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.

Arthur, el hermano menor de Charles, se pondrá al volante del monoplaza de Carlos Sainz, marcando la primera vez que dos hermanos comparten equipo en la Fórmula Uno.

Este fin de semana no solo será memorable por esta hazaña familiar, sino también porque significará la última carrera de Sainz como piloto de Ferrari.

La escudería italiana destacó la importancia de este momento en sus redes sociales, escribiendo: ‘Haciendo historia en la Fórmula Uno’.

Al mensaje publicado en X (antes Twitter) por Ferrari, reaccionó Charles con un ‘Alguien está orgulloso desde allá arriba’, haciendo referencia a su padre, Hervé Leclerc, quien en 2017 falleció a la edad de 54 años, debido un cáncer fulminante.

Someone is proud from up there ❤️🪽 https://t.co/bO7N72FocB