Histórica medalla: México conquistó plata en vóleibol de playa

Doha.- La dupla mexicana de José Luis Rubio y Josue Gaston Gaxiola obtuvo la histórica presea de plata en el Tour Mundial de Vóleibol de Playa, que tuvo lugar en Doha, Qatar, y es puntuable para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Gold to Poland! It's match point as Fijalek/Bryl 🇵🇱 defeat Gaxiola/Rubio 🇲🇽 2-1 (16-21, 21-19, 15-11) to win the Doha title!



Watch #FIVBWorldTour matches on YouTube: https://t.co/g0W00kgUnz

For more info, go to https://t.co/NKttht5QSA#FIVBBeachVolleyball #BeachVolleyball pic.twitter.com/LpBAtaUksA