Horner justifica reemplazo de Liam Lawson y su regreso a Racing Bulls

Christian Horner, jefe de Red Bull en la Fórmula 1, ha revelado la razón detrás de la decisión de sustituir a Liam Lawson en el equipo principal tras solo dos carreras de la Temporada 2025.

Según Horner, la escudería tiene un ‘deber de cuidado’ con el piloto neozelandés, priorizando su protección y desarrollo.

Lawson, quien reemplazó a Daniel Ricciardo en el entonces llamado equipo RB durante la última fase de la temporada 2024, fue ascendido a Red Bull para 2025 tras la salida de Sergio Pérez. La difícil temporada del mexicano contribuyó a que la escudería cayera del primer al tercer puesto en el Campeonato de Constructores.

Sin embargo, la adaptación de Lawson en el equipo de Milton Keynes no fue sencilla. En su debut en Australia, el joven de 23 años sufrió un accidente en condiciones complicadas, y en China cruzó la meta en el puesto 15, aunque posteriormente ascendió al 12.º tras varias descalificaciones.

Ante la creciente incertidumbre sobre su futuro, se confirmó que Lawson regresará a Racing Bulls a partir del Gran Premio de Japón 2025. Mientras tanto, Yuki Tsunoda será promovido a Red Bull como compañero de Max Verstappen.

Horner explicó que la decisión se tomó rápidamente para garantizar que Lawson continuara su desarrollo en un entorno que conoce bien.

🗣️ "It has been difficult to see Liam struggle with the RB21 at the first two races and as a result we have collectively taken the decision to make an early switch."



